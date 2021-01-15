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15.01.2021 (18:45)

В Москве свыше 150 военнослужащих по призыву танковой армии ЗВО завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции

В гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили вакцинацию военнослужащих по призыву от коронавирусной инфекции. Первые 150 человек из Севастопольской мотострелковой бригады, дислоцированной в Москве, были привиты первым и вторым компонентами препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе.

Партия вакцины была доставлена в соединение с соблюдением всех условий транспортировки. Перед началом процедуры военнослужащие прошли медицинский осмотр у терапевта. После каждой вакцинации призывники находились в поликлинике не менее 30 минут под наблюдением специалистов.

Ранее в танковом объединении делали прививки военным медицинским работникам, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Западный военный округ , Социальная защита , Медицина
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