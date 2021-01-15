15.01.2021 (18:15)

Снегопад в Ростовской и Волгоградской областях не повлиял на боеготовность аэродромов ЮВО

Сильный снегопад на Юге России не повлиял на боеготовность авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской и Волгоградской областях.

В настоящее время учебно-тренировочные полеты экипажей боевых самолетов Су-27, Су-34, военно-транспортных самолётов Ан-12, Ан-26 и вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, Ка-52 «Аллигатор» в авиационных частях ЮВО проводятся в штатном режиме.

Подразделения аэродромно-технического обеспечения авиационных частей с помощью специальной техники выполнили работы по очистке взлетно-посадочных полос (ВПП) аэродромов истребительной, бомбардировочной, военно-транспортной и армейской авиации.

Личный состав подразделений обеспечения для очистки ВПП задействовал аэродромные комбинированные поливомоечные машины АКПМ-3 на базе шасси «Урал» и ЗиЛ-130, шнекороторные снегоочистители на базе шасси «Урал», а также тепловые машины ТМ-59 «Змей Горыныч» на базе колесного трактора Т-150К и уникальные пожарные автомобили «Пантера».

В первую очередь была выполнена очистка мест выруливания дежурных сил авиационных частей и центральной части ВПП шириной 22 м, затем — очистка северной и южной сторон полосы. Также подразделения обеспечения полётов расчистили основные магистральные и рулежные дорожки, места центральной заправки топливом, стоянки авиационной техники (карманы).

При намерзании льда на ВПП специалисты применяют противогололёдные реагенты с помощью АКПМ-3, а также ТМ-59 «Змей Горыныч».

Всего для очистки ВПП было задействовано более 50 единиц техники, привлекалось свыше 100 военнослужащих ЮВО.

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