15.01.2021 (17:45)

Танкер Балтийского флота «Кола» пополнил запасы топлива отряда кораблей в Средиземном море

Танкер Балтийского флота «Кола» пополнил запасы топлива фрегату Северного флота «Адмирал Касатонов» и спасательному буксиру «Николай Чикер», выполняющим задачи дальнего похода в Средиземном море.

В рамках мероприятий по передаче жидких грузов от танкера фрегату и спасательному буксиру особое внимание уделялось экологической безопасности мероприятия.

С экипажами кораблей и судов было проведено учение по борьбе за живучесть. Личный состав аварийных партий отработал применение стационарных и переносных средств пожаротушения.

Подразделения антитеррора, входящие в состав экипажей кораблей и судов, обеспечили безопасность стоянки на незащищенном рейде во время пополнения запасов в море.

Танкер «Кола» входит в отряд кораблей Балтийского флота во главе с корветом «Стойкий» и морским буксиром «Яков Гребельский», которые в настоящее время выполняют задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море.

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