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15.01.2021 (19:30)

В Самаре военнослужащих начали вакцинировать вторым компонентом препарата «Спутник V»

426-й военный госпиталь Центрального военного округа (ЦВО) в Самаре приступил к вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции вторым компонентом препарата «Спутник V».

Прививка вторым компонентом делается через 21 день после получения первой иммунной дозы. Среди первых привившихся вторым компонентом — около 150 военных врачей, военнослужащих подразделений специального назначения, офицеров штаба 2-й общевойсковой армии ЦВО.

Вакцинация проводится добровольно. К ней допускаются только те военнослужащие, которые ранее не болели COVID-19 и на момент получения дозы не имеют симптомов простуды.

Перед вакцинированием с военнослужащими проводятся беседы с доведением до них информации о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека, а также информирование о возможных побочных явлениях. Каждый вакцинируемый подписывает согласие на проведение вакцинации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ , Социальная защита , Медицина
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