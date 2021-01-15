Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.01.2021 (19:00)

Более 150 наименований лекарственных средств используют военные медики для лечения пациентов с COVID-19 в Хакасии

Более 150 наименований лекарственных средств используют военные врачи для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в мобильном госпитале Центрального военного округа, развернутом на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске (Республика Хакасия).

Для лечения коронавирусной инфекции используются специализированные эффективные лекарственные средства.

Кроме этого, для лечения остальных сопутствующих заболеваний используется более 100 наименований лекарственных препаратов и расходных материалов. Такое разнообразие лекарственных препаратов необходимо для качественного лечения пациентов при обострении сопутствующих заболеваний в организме человека, ослабленном коронавирусом.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Вертолетчики ЦВО приступили к учебно-тренировочным полетам в горах Тувы
В Дагестане военные медики приступили ко второму этапу вакцинации военнослужащих КФл от коронавирусной инфекции
В ЮВО находится в готовности к выполнению задач 15 сводных отрядов ликвидации ЧС
Около 7,6 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота вакцинированы от коронавирусной инфекции

Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ , Социальная защита , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false