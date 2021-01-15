15.01.2021 (19:00)
Более 150 наименований лекарственных средств используют военные медики для лечения пациентов с COVID-19 в Хакасии
Более 150 наименований лекарственных средств используют военные врачи для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в мобильном госпитале Центрального военного округа, развернутом на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске (Республика Хакасия).
Для лечения коронавирусной инфекции используются специализированные эффективные лекарственные средства.
Кроме этого, для лечения остальных сопутствующих заболеваний используется более 100 наименований лекарственных препаратов и расходных материалов. Такое разнообразие лекарственных препаратов необходимо для качественного лечения пациентов при обострении сопутствующих заболеваний в организме человека, ослабленном коронавирусом.
Новости по теме:
В Дагестане военные медики приступили ко второму этапу вакцинации военнослужащих КФл от коронавирусной инфекции
Около 7,6 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота вакцинированы от коронавирусной инфекции
Метки: