15.01.2021 (19:00)

Более 150 наименований лекарственных средств используют военные медики для лечения пациентов с COVID-19 в Хакасии

Более 150 наименований лекарственных средств используют военные врачи для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в мобильном госпитале Центрального военного округа, развернутом на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске (Республика Хакасия).

Для лечения коронавирусной инфекции используются специализированные эффективные лекарственные средства.

Кроме этого, для лечения остальных сопутствующих заболеваний используется более 100 наименований лекарственных препаратов и расходных материалов. Такое разнообразие лекарственных препаратов необходимо для качественного лечения пациентов при обострении сопутствующих заболеваний в организме человека, ослабленном коронавирусом.

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