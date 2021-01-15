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15.01.2021 (18:30)

Подразделения ПВО ЦВО на Алтае учились уничтожать групповые цели

В Алтайском крае военнослужащие подразделений противовоздушной обороны 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в ходе учения отработали задачи по уничтожению групповых целей.

По замыслу учения, условный противник планировал нанести атаку с воздуха по расположению войск посредством ракетно-авиационного удара. Военнослужащие зенитно-ракетного соединения совершили марш на штатной технике в район боевого применения, развернули зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3», обнаружили высокоманевренные цели на большом удалении от прикрываемых объектов, взяли их на сопровождение и уничтожили при входе в зону поражения комплексов электронными пусками. Особой сложностью при выполнении поставленной задачи являлось то, что высокоманевренные цели выполняли полеты на больших скоростях с выполнением маневров, а также на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

В учениях было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

ЗРК «Бук-М3» поступили на вооружение в зенитную ракетную бригаду Центрального военного округа в конце 2020 года.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , ПВО , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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