15.01.2021 (18:00)

С мотострелковыми подразделениями российской военной базы в Таджикистане проведено первое в 2021 году учение с боевой стрельбой

С мотострелковыми подразделениями российской военной базы в Таджикистане проведено первое в 2021 году тактическое учение с выполнением боевых стрельб. Розыгрыш практических действий проходил сразу на двух горных полигонах Ляур и Самбули.

В ходе мероприятия военнослужащие в составе подразделений совершили марш к месту выполнения учебно-боевых задач, где экипажи бронетранспортеров БТР-82А сходу вступили в бой и уничтожили цели, имитирующие легкобронированную технику, безоткатные орудия на автомобилях, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства противника.

Экипажи танков Т-72, приданные мотострелкам для усиления огневой мощи, совершенствовали навыки поражения мишеней, имитирующих низколетящую авиацию противника из зенитного пулемёта НСВТ «Утёс». Для борьбы с живой силой, укрывшейся в складках горной местности, были задействованы расчеты 30-мм автоматических гранатометов АГС-17.

Задачи мотострелков были усложнены динамикой учебного боя — при их решении экипажи боевых машин отработали такие тактические приемы, как совершение маневра во фланг и тыл противника, а также ведение рейдовых действий. Все тактические действия военнослужащие отработали как в светлое, так и в темное время суток с применением прицелов ночного видения.

Всего в трехдневном учении, которое состоялось в период 12 по 14 января, принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники.

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