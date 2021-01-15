15.01.2021 (17:30)

Военные вертолетчики ЦВО приступили к учебно-тренировочным полетам в горах Тувы

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8 и Ми-24 приступили к учебно-тренировочным полетам на горном полигоне «Кара-Хаак» в Республике Тыва.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи вертолётов Ми-8 и Ми-24 отработают навыки прохождения горных перевалов на высоте до 2,5 тыс. м в дневное время и ночное время, навыки пилотирования при облете вершин и скальных участков. Кроме того, в ходе полетов вертолетчики выполнят поисковые мероприятия по обнаружению и эвакуации «раненых», осуществлять посадку вертолетов на труднодоступных неподготовленных горных площадках.

Особое внимание будет уделено выполнению задач по технике пилотирования на низких высотах (до 50 метров над землей) и действиям экипажей в нештатных ситуациях.

Всего в учении задействовано более 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24, а также более 50 экипажей авиационной эскадрильи транспортного полка ЦВО и отдельного вертолетного полка, входящего в состав 14-й армии ВВС ПВО ЦВО. Завершатся учебно-тренировочные полеты в конце текущего месяца.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице