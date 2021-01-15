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15.01.2021 (17:00)

В Дагестане военные медики приступили ко второму этапу вакцинации военнослужащих КФл от коронавирусной инфекции

В Дагестане медицинские специалисты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) приступили ко второму этапу вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».

Вакцинацию вторым компонентом получат военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

В настоящее время вакцинацию военнослужащих флотилии от COVID-19 проводят медицинские специалисты поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО РФ» в городе Каспийске.

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было.

Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.

В конце января текущего года Каспийская флотилия получит очередную партию препарата «Спутник V» в количестве около 500 шт.

Пресс-служба Южного военного округа
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Около 7,6 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота вакцинированы от коронавирусной инфекции

Метки:
COVID-19 , Южный военный округ , Социальная защита , Медицина , Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия
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