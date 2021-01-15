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15.01.2021 (16:30)

В ЮВО находится в готовности к выполнению задач 15 сводных отрядов ликвидации ЧС

В связи с ухудшением погодных условий на Юге России в гарнизонах Южного военного округа (ЮВО) проведена масштабная проверка дежурных сил и средств, созданных для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Группировка сил и средств насчитывает около 10 тыс. военнослужащих и свыше 1 тыс. единиц инженерной техники. Более 20 расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами готовы к выполнению поисковых задач.

Помощь пострадавшим готов оказать медицинский отряд специального назначения, который оснащен современными медицинскими модулями, позволяющими проводить все виды операций.

В штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на ЧС и оказания помощи местным органам власти в их решении.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Социальная защита , Чрезвычайная ситуация
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