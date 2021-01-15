15.01.2021 (13:15)

В общевойсковом объединении ВВО в Приморье завершился первый этап конкурса АрМИ-2021 «Уверенный прием»

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приморском и Хабаровским краях, в рамках Армейских международных игр прошел первый этап конкурса по полевой выучке среди подразделений и соединений связи «Уверенный прием–2021».

На бригадном этапе состязаний было задействовано 10 образцов военной техники, привлекались 14 экипажей станций спутниковой связи, командно-штабных машин, антенных модулей, радиорелейных станций, комплексных аппаратных связи, радиостанций средней мощности, мобильных комплектов защищенной видео-конференц-связи.

Экипажи, показавшие лучшие результаты в соединениях и воинских частях, будут представлять свои подразделения на втором этапе конкурса, который пройдет в Уссурийске в феврале 2021 года.

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