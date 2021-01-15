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15.01.2021 (16:00)

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота проходит черноморские проливы в направлении Средиземного моря

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Экипаж корабля совершает переход из Чёрного в Средиземное море, где будет выполнять задачи в составе постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» пополнит группировку ВМФ в соответствии с планом деятельности сил ЧФ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли
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