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15.01.2021 (15:30)

Малый противолодочный корабль «Снежногорск» вышел в Баренцево море для выполнения артиллерийских стрельб

Сегодня малый противолодочный корабль Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Снежногорск» в рамках выполнения плановых  мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения артиллерийских стрельб.

В рамках данного выхода в море экипаж корабля проведет ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по  борьбе за живучесть. Расчеты корабельных артиллерийских комплексов АК-176М и АК-630М выполнят артиллерийские стрельбы по береговым, надводным и воздушным целям.

До возвращения в базу экипажу МПК «Снежногорск» предстоит отработать ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и провести тренировки по маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

Накануне экипаж малого противолодочного корабля завершил  выполнение комплекса подготовительных мероприятий боевой подготовки в базе.

Малый противолодочный корабль «Снежногорск» имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Он предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. 

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Корабли , Боевая подготовка
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