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15.01.2021 (15:00)

Около 7,6 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов Северного флота вакцинированы от коронавирусной инфекции

На Северном флоте проводится плановая работа по вакцинации вторым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») от новой коронавирусной инфекции оставшейся части военнослужащих и гражданских специалистов. В соответствии с утвержденным графиком полностью завершен первый этап вакцинации в соединении ВВС и ПВО Северного флота, провакцинированы также преподаватели и сотрудники Мурманского Нахимовского училища.

В настоящее время обеими компонентами вакцины привиты около 4000 военнослужащих и гражданских специалистов. А всего на Северном флоте на настоящее время провакцинировано около 7600 человек.

В первую очередь инъекции получили командование органов военного управления Северного флота, экипажи атомных подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения, военные и гражданские медики, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство, и проходящие службу управлении и соединениях армейского корпуса Северного флота.

600 доз вакцины доставлены для вакцинации военнослужащих и гражданских специалистов Новоземельского гарнизона и 560 доз – для Мирнинского гарнизона Архангельской области.

Первая партия противовирусной вакцины была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря. Вторую крупную партию вакцины Северный флот получил в конце декабря.

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
COVID-19 , Военно-Морской Флот , Северный флот , Социальная защита , Медицина
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