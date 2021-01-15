15.01.2021 (13:30)

Летчики морской авиации Балтийского флота провели первые полеты в новом году

Летчики всех типов летательных аппаратов морской авиации Балтийского флота провели первые в наступившем году плановые полеты над материковой частью и над морем.

В ходе полетов экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 разыграли тактические эпизоды по отработке задач по предназначению — огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей противника, а также ведению воздушной разведки.

Лётчики истребителей Су-27 выполнили упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования на различных высотах и скоростях. При отработке задач по ведению современного маневренного воздушного боя экипажи самолетов в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

В этот же день на аэродроме Донское в Калининградской области экипажи ударных вертолетов Ми-24, транспортных вертолетов Ми-8 и корабельных Ка-27 провели плановые учебно-тренировочные полеты. Экипажи Ми-24 и Ми-8 отработали взлет и посадку, выполнили полеты для проведения воздушной разведки, а также в ходе прикрытия сухопутных подразделений осуществили учебные заходы на атаку наземных целей условного противника. Пилоты вертолетов Ка-27 выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки.

В общей сложности в плановых полетах морской авиации Балтийского флота было задействовано около 30 летательных аппаратов различных типов.

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