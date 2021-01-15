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15.01.2021 (14:30)

Операторы двух научных рот вошли в состав технополиса «ЭРА»

В военном инновационном технополисе «ЭРА» состоялась официальная церемония приёма двух научных рот, передислоцированных из Красногорска и Воронежа. В общей сложности 80 операторов научных рот прибыли в военный инноград для прохождения дальнейшей службы.

Как отметил врио начальника технополиса полковник Антон Малаховецкий, в ближайшие дни из Сергиева Посада прибудет еще 40 молодых ученых из научной роты 12-го Главного управления Министерства обороны, что не только увеличит численность технополиса, но и позволит значительно усилить шесть приоритетных научно-исследовательских направлений.  

Число научных рот, функционирующих на базе технополиса «ЭРА», в 2021 году будет увеличено с пяти до восьми, на 20% расширится штат сотрудников.

Справочно:

Военный инновационный технополис «ЭРА» образован в Анапе в 2018 году. Основная цель – создание инновационной инфраструктуры и формирование эффективной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны.

Координацию деятельности Военного инновационного технополиса «ЭРА» осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Научные роты , Технополис Эра
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