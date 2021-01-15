15.01.2021 (14:00)
В Ивановском воздушно-десантном соединении приступили к вакцинации военнослужащих
В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении приступили к вакцинации личного состава от новой коронавирусной инфекции.
Первыми в соединении вакцину получили около 300 военнослужащих гвардейского артиллерийского полка соединения, дислоцированного в г. Костроме.
Прививку первым компонентом личный состав полка пройдет до 16 января текущего года, через 21 день после этого им будет введен второй компонент.
Перед началом вакцинации с военнослужащими проведены все необходимые предварительные мероприятия, включающие в себя проведение термометрии, осмотр врачом-терапевтом и другие. При наличии противопоказаний военнослужащий к вакцинации не допускается.
Прививки ставятся на добровольной основе. Вакцину вводят только с письменного согласия военнослужащего.
Всего в соединении изъявили желание вакцинироваться около 4 тысяч военнослужащих.
Также вакцинация личного состава планово проходит и в других соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск.