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15.01.2021 (14:00)

В Ивановском воздушно-десантном соединении приступили к вакцинации военнослужащих

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В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении приступили к вакцинации личного состава от новой коронавирусной инфекции.

Первыми в соединении вакцину получили около 300 военнослужащих гвардейского артиллерийского полка соединения, дислоцированного в г. Костроме.

Прививку первым компонентом личный состав полка пройдет до 16 января текущего года, через 21 день после этого им будет введен второй компонент.

Перед началом вакцинации с военнослужащими проведены все необходимые предварительные мероприятия, включающие в себя проведение термометрии, осмотр врачом-терапевтом и другие. При наличии противопоказаний военнослужащий к вакцинации не допускается.

Прививки ставятся на добровольной основе. Вакцину вводят только с письменного согласия военнослужащего.

Всего в соединении изъявили желание вакцинироваться около 4 тысяч военнослужащих.

Также вакцинация личного состава планово проходит и в других соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск.

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Метки:
COVID-19 , Социальная защита , Медицина
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