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15.01.2021 (09:30)

В Вооруженных Силах России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли уже более 100 тыс. военнослужащих

По решению Министра обороны РФ генерала армии Сергей Шойгу Оперативным штабом военного ведомства по борьбе с Covid-19 организована работа по добровольной вакцинации членов семей военнослужащих.

Для реализации спланированного комплекса мероприятий в видах Вооруженных Сил РФ, родах войск и в военных округах (Северном Флоте) готовится расчет дополнительной потребности вакцины «Спутник V» для членов семей военнослужащих с учетом принципа добровольности.

В отдельных воинских гарнизонах, где количество поступивших вакцин в настоящий момент превышает текущую списочную численность личного состава, вакцинация членов семей военнослужащих уже осуществляется.

Спланированные по решению Министра обороны РФ генерала армии С.Шойгу меры по добровольной вакцинации членов семей военнослужащих позволят в короткие сроки существенно нарастить усилия по защите здоровья и укреплению эпидемиологической безопасности в Вооруженных Силах РФ в рамках борьбы с Covid-19.

Также по решению главы военного ведомства, Оперативным штабом минобороны по борьбе с коронавирусной инфекцией организована вакцинация профессорско-преподавательского состава военных учебных заведений для исключения риска занесения инфекции с началом учебного процесса после завершения зимних каникул.

По состоянию на 15 января 2021 года в Вооруженных Силах Российской Федерации вакцинацию от коронавируса на добровольной основе прошли более 100 тысяч военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Социальная защита , Медицина
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