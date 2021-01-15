15.01.2021 (11:45)
Более 1 тыс. военнослужащих российской военной базы в Армении провакцинировано против новой коронавирусной инфекции
На российской военной базе в Армении военные медики провакцинировали более 1 тыс. человек личного состава против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Первая партия вакцины в количестве 1 тыс. доз была доставлена в начале недели в филиал военного клинического госпиталя Минобороны России в г. Гюмри.
При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было.
На сегодняшний день оба компонента вакцины получили около 6 тыс. военнослужащих и медицинского персонала ЮВО. Еще 17 тыс. человек привито первым компонентом вакцины.
Всего в ЮВО поставлено более 23 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
В течение двух месяцев планируется вакцинировать более 60 тыс. военнослужащих и лиц гражданского персонала соединений, воинских частей и учреждений ЮВО.