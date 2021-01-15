15.01.2021 (11:00)

На российской военной базе в Абхазии началась вакцинация от коронавирусной инфекции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Вакцинация от коронавирусной инфекции на российской военной базе в Абхазии

На российской военной базе в Абхазии началась плановая вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции.

Первая партия из 500 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») уже поставлена в соединение.

В соответствии с графиком вакцинации в первую очередь прививку первого компонента вакцины получили военнослужащие, несущие боевое дежурство, медперсонал и командный состав военной базы.

Перед началом процедуры все военнослужащие прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было.

Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.

Для проведения вакцинации назначено две прививочные бригады, вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

Все привитые военнослужащие находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов.

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