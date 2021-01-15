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15.01.2021 (11:00)

На российской военной базе в Абхазии началась вакцинация от коронавирусной инфекции

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На российской военной базе в Абхазии началась плановая вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции.

Первая партия из 500 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») уже поставлена в соединение.

В соответствии с графиком вакцинации в первую очередь прививку первого компонента вакцины получили военнослужащие, несущие боевое дежурство, медперсонал и командный состав военной базы.

Перед началом процедуры все военнослужащие прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.

При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было.

Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.

Для проведения вакцинации назначено две прививочные бригады, вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

Все привитые военнослужащие находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Южный военный округ , Социальная защита , Медицина , Абхазия , Военная база
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