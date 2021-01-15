15.01.2021 (11:00)
На российской военной базе в Абхазии началась вакцинация от коронавирусной инфекции
На российской военной базе в Абхазии началась плановая вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции.
Первая партия из 500 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») уже поставлена в соединение.
В соответствии с графиком вакцинации в первую очередь прививку первого компонента вакцины получили военнослужащие, несущие боевое дежурство, медперсонал и командный состав военной базы.
Перед началом процедуры все военнослужащие прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.
При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было.
Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.
Для проведения вакцинации назначено две прививочные бригады, вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.
Все привитые военнослужащие находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов.