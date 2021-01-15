15.01.2021 (11:15)

Танкисты ЮВО в Чечне приступили к освоению новых тактических приемов боевых стрельб

Танкисты мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне приступили к освоению новых тактических приемов проведения боевых стрельб на полигонах Калиновский и Гвардеец.

Танкисты ведут огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, при фронтальном и фланговом движении, меняя огневую позицию и сектор обстрела.

Во время выполнения этого тактического приёма экипаж танка Т-72Б3 поочередно стреляет из двух окопов, вырытых рядом, не задерживаясь на одной позиции более нескольких секунд. Бронемашина заезжает в первый окоп, делает выстрел, тут же сдает назад и сразу заходит в соседний окоп и снова дает залп по врагу.

Еще одним новшеством для танкистов стало появление разработанной в движущейся мишени «бронеавтомобиль», габариты которой соответствуют современным образцам легкобронированной техники.

Для развития у танковых экипажей умения поражать появляющиеся мишени была создана динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка. Такой прием позволяет развить у экипажа навыки решения огневых задач нестандартными методами.

В мероприятиях огневой подготовки на полигонах в Чечне участвует свыше 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.

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