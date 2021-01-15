15.01.2021 (10:45)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к боевому слаживанию отделений

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к боевому слаживанию отделений.

Подразделения совершили марши на полигоны в горной и прибрежной местности Абхазии. На занятиях будут отработаны тактические приемы подразделений в наступательном, оборонительном бою и на марше.

Особое внимание будет уделено ведению боя горно-лесистой местности и на побережье Черного моря. Боевые группы выполнят оборудование огневых позиций для стрельбы из различных укрытий и прибрежных фортификационных сооружений.

Данный этап завершится боевыми стрельбами отделений на войсковых стрельбищах российской военной базы в Абхазии.

Занятия будут проходить как в дневное, так и ночное время суток. В целях недопущения переохлаждения среди военнослужащих на полигонах организованы пункты обогрева личного состава и предусмотрена выдача горячего чая и дополнительного питания.

Всего к этапу боевого слаживания отделений привлечено около 1,5 тыс. военнослужащих разнородных подразделений базы и задействовано более 300 единиц военной техники.

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