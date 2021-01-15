15.01.2021 (10:30)

Личный состав высокогорных подразделений ЮВО прошел вакцинацию первым компонентом «Спутника V»

В высокогорных подразделениях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе, завершилась вакцинация военнослужащих от новой коронавирусной инфекции COVID-19 первым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Перед началом процедуры вакцинации военнослужащие в обязательном порядке прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта и при отсутствии противопоказаний были привиты первым компонентом нового препарата.

По истечении трех недель они будут ревакцинированы вторым компонентом вакцины. Всего привито более 4 тыс. военнослужащих.

В настоящее время вакцинацию уже прошли военные врачи, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие, выполняющие задачи на боевом дежурстве.

«Самочувствие после укола не изменилось. После прививки за мной наблюдали врачи около часа, изменений никаких не было выявлено и я спокойно занимался своими обязанностями согласно распорядка дня. Маме когда позвонил, она очень обрадовалась моему решению и, как только будет возможность, тоже запишется на вакцинацию», – рассказал дезинфектор медицинской роты горного соединения ЮВО рядовой Эльмир Мальканов.

Всего в ближайшее время медицинскими учреждениями военного округа планируется вакцинировать свыше 60 тыс. военнослужащих ЮВО.

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