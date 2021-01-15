15.01.2021 (10:15)

Батальонная тактическая группа ЮВО училась уничтожать условного противника в горах в рамках учения

Батальонная тактическая группа мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожила условного противника в горах Кавказского хребта в Северной Осетии с использованием разведывательно-огневого комплекса (РОК).

В ходе учения батальонной тактической группе войскового соединения была поставлена задача обнаружить и уничтожить условного противника с использованием РОК.

Расчеты беспилотников провели разведку и обнаружили условного противника. По замыслу учения, противник совершил марш-бросок через перевал в районе горы Столовой с последующим продвижением по направлению с. Тарское.

После обнаружения и получения команды на уничтожение условного противника артиллеристы и мотострелки вели огонь по условному противнику из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», а также из стрелкового оружия.

Для обозначения наземного противника применялись дымовые снаряды минометных батарей, а для воздушного противника световые снаряды двух расчетов «Мста-С».

«Данные учения проводятся в войсковых соединениях для слаживания всех видов подразделений в единый «кулак». Считается, что артиллерия – бог войны, но без качественной разведки и огневого прикрытия она мало что может», – пояснил командир гаубичного дивизиона майор Сергей Тихонов.

В учении приняли участие более 800 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц военной техники.

Разведывательно-огневой комплекс – это совокупность средств разведки, управления и огневого поражения (ствольная артиллерия, реактивная артиллерия среднего калибра), созданная для выполнения конкретной задачи в реальном масштабе времени с высокой эффективностью.

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