15.01.2021 (10:00)

Более 12,5 тыс. военнослужащих ЮВО осеннего призыва распределены по штатным подразделениям

В Южном военном округе (ЮВО) военнослужащие молодого пополнения, призванные в рамках осеннего призыва, завершили прохождение службы в составе учебных подразделений и распределены по штатным подразделениям для дальнейшего углубленного освоения военной профессии.

По специальной программе, разработанной с учетом противоэпидемических мер, новобранцы обучились тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, выполняли задачи по обеспечению связи, топографии, разведке, радиационной, химической и биологической защите.

Медицинский персонал воинских частей и соединений проводил медицинский осмотр и термометрию всех прибывающих военнослужащих, ежедневный мониторинг их физического состояния здоровья, обеспечивая индивидуальными средствами защиты (перчатки, маски, бахилы) и бутилированной водой.

Всего в ЮВО во всех регионах дислокации воинских частей и соединений в рамках осеннего призыва было создано 250 подразделений общей численностью более 12,5 тыс. человек, в которых молодые военнослужащие прошли интенсивное обучение по программам общевойсковой и одиночной подготовке.

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