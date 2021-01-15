Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.01.2021 (06:18)

Более 13.5 тыс. военнослужащих ВВО привиты вакциной от коронавируса

Уже более 13,5 тыс. военнослужащих  Восточного военного округа (ВВО), привиты вакциной с декабря прошлого года. На сегодняшний день военнослужащие округа получают  второй компонент вакцины, уже более 2 тысяч человек.

В первую очередь были привиты военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

На текущей неделе военными медицинскими учреждениями вакцинированы военнослужащие воинских частей округа, дислоцированных  в Приморском, Камчатском, Хабаровском, Забайкальском краях, Республике Бурятия. Постановка прививок от коронавируса проводится добровольно на основании письменного согласия вакцинируемых.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Более 500 целей уничтожили артиллеристы Приморской общевойсковой армии ВВО в рамках «Единого дня огня»
Около 2 тысяч доз вакцины «Спутник-V» доставлено в Нагорный Карабах для российских миротворцев
На Тихоокеанском флоте в связи с ухудшением погодных условий введена повышенная штормовая готовность
Более двух тысяч тихоокеанцев поставили вакцину от коронавирусной инфекции

Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false