15.01.2021 (06:18)

Более 13.5 тыс. военнослужащих ВВО привиты вакциной от коронавируса

Уже более 13,5 тыс. военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), привиты вакциной с декабря прошлого года. На сегодняшний день военнослужащие округа получают второй компонент вакцины, уже более 2 тысяч человек.

В первую очередь были привиты военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

На текущей неделе военными медицинскими учреждениями вакцинированы военнослужащие воинских частей округа, дислоцированных в Приморском, Камчатском, Хабаровском, Забайкальском краях, Республике Бурятия. Постановка прививок от коронавируса проводится добровольно на основании письменного согласия вакцинируемых.

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