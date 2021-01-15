15.01.2021 (09:30)

Более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО в Абхазии вышли на полигоны после новогодних праздников

Военнослужащие разнородных подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к занятиям в рамках боевой подготовки.

На полигоны Цабал и Нагвалоу было выведено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.

В условиях горно-лесистой и прибрежной местности начались практические занятия по огневой, тактической, инженерной и другим предметам боевой подготовки. Одной из основных задач обучения является повышение уровня профессиональной подготовки всех категорий военнослужащих – офицеров, сержантов и солдат, а также молодого пополнения осеннего 2020 г. призыва. Занятия проводятся как днем, так и ночью, независимо от погодных условий.

На полигонах для обеспечения непрерывности процесса обучения развернуты и оборудованы пункты обогрева и места для приготовления и выдачи горячей пищи военнослужащим в полевых условиях.

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