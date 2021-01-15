15.01.2021 (09:15)

Экипаж гидрографического катера Черноморского флота провел плановую проверку морского района в зоне ответственности

Экипаж малого гидрографического катера МГК-1067 Черноморского флота (ЧФ) выполнил плановую проверку района акватории Азовского моря в зоне ответственности гидрографической службы флота.

В ходе работ моряки проводили ночное оплавывание маяков и светящихся знаков, осуществляли проверку функционирования створных знаков, на которых ранее была проведена замена оптического оборудования, а также работу береговых радионавигационных средств.

Кроме того, специалистами был осуществлен промер глубин и проведена детальная съемка рельефа дна.

Также при проведении специальных работ в море экипаж катера провел учение по борьбе за живучесть, навигационному ориентированию и действиям по вводной «Человек за бортом!».

Несмотря на сложные погодные условия, экипаж МГК-1067 выполнил план похода в полном объеме.

Все работы выполнялись с использованием современных приборов и программно-аппаратных систем на основе новейших технологий в целях обеспечения безопасности мореплавания в районе.

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