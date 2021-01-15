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15.01.2021 (08:03)

Вакцинация от COVID-19 началась в высших военных вузах в Поволжье

Вольский военный институт материального обеспечения в Саратовской области первым среди высших военных учебных заведений в Поволжье начал вакцинировать своих преподавателей и офицеров от коронавируса.

Первые дозы вакцины «Спутник-V» были сделаны сегодня. В ближайшие дни к вакцинации своих сотрудников приступят в Сызранском филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» (Вертолетное училище в Самарской области), Пензенском артиллерийском институте и Казанском танковом командном училище.

Вакцинация проводится на добровольной основе. В первую очередь иммунную дозу получают офицеры и преподаватели. Перед началом процедуры каждый пациент проходит медицинский осмотр у терапевта и при отсутствии противопоказаний получает дозу компонента нового препарата.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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