15.01.2021 (09:00)

Главком ВМФ России поздравил адмиралов и офицеров Адмиралтейства с Днем Главного штаба ВМФ

Ежегодно, 15 января, отмечается День Главного штаба ВМФ России. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов поздравил Начальника Главного штаба ВМФ адмирала Александра Витко, адмиралов, генералов, офицеров, военнослужащих и служащих Главного штаба ВМФ с этим ежегодным праздником и пожелал новых успехов в важнейшем деле развития Военно-Морского Флота и совершенствования ответственных задач, которые всегда стояли перед Главным штабом ВМФ.

«Главный штаб Военно-Морского Флота в настоящее время дислоцируется в историческом центре Санкт-Петербурга в Адмиралтействе. Структура Главного штаба ВМФ и его структурных подразделений сегодня отвечает всем требованиям, предъявляемым к системе боевого управления океанским военно-морским флотом. Четкая организация работы Главного штаба ВМФ позволяет эффективно организовывать деятельность ВМФ России на межвидовом и общефлотском уровне, выполнять поставленные задачи любой сложности», - отметил в своем поздравлении главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Годовой праздник Главного штаба ВМФ России введён приказом главкома ВМФ № 253 от 15 июля 1996 года. Сегодня этот орган боевого и повседневного руководства, дислоцирующийся в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге, решает важнейшие задачи в интересах укрепления обороноспособности государства.

История Главного штаба ВМФ берет свое начало с 1938 года, когда Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СССР утвердили «Положение о народном комиссариате Военно-морского флота». В его составе был образован Главный морской штаб. Тогда это решение обусловливалось началом работ по реализации десятилетней программы развития ВМФ, направленной на развёртывание океанского флота, соответствующего статусу великой морской державы.

Выполнение этих задач предполагало участие Главного морского штаба в подготовке планов развития ВМФ и родов его сил, в обосновании общих требований к разработке тактико-технических заданий на проектирование боевых кораблей, вспомогательных судов, образцов вооружений и боевых средств флота, а также требований к оборудованию морских театров и строительству береговых сооружений. Наряду с этим на Главный морской штаб ВМФ возлагались ответственность за планирование и контроль оперативно-боевой подготовки, контроль за подготовкой нижестоящих штабов, разработка предложений по развитию организационно-штатной структуры и руководство мобилизационной работой, организация воинских перевозок, обеспечение скрытого управления силами ВМФ.

Сегодня в соответствии с динамикой изменения обстановки на море Главный штаб ВМФ разрабатывает важнейшие планы применения Военно-Морского Флота, планы его строительства и развития, осуществляет постоянный контроль за поддержанием боевой и мобилизационной готовности флотов и флотилии, производит сбор, изучение и обработку данных обстановки, готовит материалы для принятия решений Главным командованием ВМФ, организовывает доведение поставленных задач до исполнителей, контроль за всесторонним обеспечением их решения и организацией взаимодействия между флотами, а также с объединениями и соединениями других видов Вооружённых Сил».

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