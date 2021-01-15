15.01.2021 (09:45)

Коллектив ДВОКУ награжден памятной медалью за активное участие в воспитании молодежи и заботе о ветеранах

Памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» награжден коллектив Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Награда связана с высокой оценкой деятельности коллектива в активном патриотическом воспитании граждан и заботой о ветеранах Великой Отечественной войны.

Военнослужащие училища регулярно проводят работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, развивают движение «Юнармия» и заботятся о ветеранах. По инициативе бывшего начальника ДВОКУ генерал-майора запаса Владимира Грызлова создан самый большой на Дальнем Востоке Амурский парк «Патриот», который является центром военно-патриотического воспитания молодежи в регионе. В минувшем году присвоены имена выпускников ДВОКУ Героев Советского Союза двум учебным заведениям области – имени Альберта Слюсаря школе с. Среднебелая и имени Юрия Кузнецова Амурскому кадетскому корпусу в Благовещенске.

Кроме того, курсанты училища совместно с общественными клубами регулярно участвуют в военно-исторических реконструкциях, восстанавливают историческую память, поддерживают в хорошем состоянии памятники воинской славы.

Восстанавливается техника и оружие военного времени. Так, полтора года назад коллектив училища восстановил легендарный танк Т-34 «Боевая подруга», а на набережной столицы Приамурья рокоссовцы сохранили и восстановили артиллерийский полукапонир, который сегодня является одним из самых популярных мест в городе.

Стоит отметить, что курсанты и офицеры ДВОКУ в минувшем году участвовали во всех проводимых акциях посвященных Великой Победе. Они участвовали в парадах Победы в Белогорске и Хабаровске. В наступившем году коллектив училища будет также активно работать и развивать военно-патриотическое направление в Приамурье.

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