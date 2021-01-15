15.01.2021 (07:54)

Артиллеристы армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курилах совместно с подразделениями БпЛА выполнили первые боевые стрельбы в новом году

С военнослужащими артиллерийских подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах состоялась первая в этом году тренировка по стрельбе и управлению огнём с боевой стрельбой.

В ходе проведения мероприятий боевой подготовки расчёты самоходно-артиллерийских установок «Гиацинт», реактивных систем залпового огня «Град» и минометные расчёты на полигонах объединения выполнили маскировку и инженерное оборудование огневых позиций, отработали вопросы ведения разведывательно-огневых действий с применением беспилотных летательных аппаратов во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями и средствами ПВО.

Расчёты БпЛА «Орлан-10» проводили разведку на расстоянии до 10 километров, передавая данные, на основе которых артиллеристы принимали решения для своевременной корректировки огня.

Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразделений, расчётов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и средств ПВО бронетехника и живая сила условного противника была полностью уничтожена.

К мероприятиям боевой подготовки было привлечено более 300 военнослужащих армейского корпуса и около 50 единиц вооружения и военной техники.

В ходе проведения тренировки артиллеристы армейского корпуса показали высокий уровень полевой выучки, твёрдые навыки при выполнении своих функциональных обязанностей и по итогам боевых стрельб были оценены на оценку «хорошо».

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