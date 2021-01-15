15.01.2021 (02:13)

Более двух тысяч тихоокеанцев поставили вакцину от коронавирусной инфекции

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) продолжаются мероприятия по вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции.

Сегодня вакцинацию препаратом Гам-КОВИД-Вак прошли очередные 90 военнослужащих Приморской флотилии разнородных сил. В первую очередь прививка сделана медицинским работникам, которые принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией и военнослужащим, несущим боевое дежурство. Также были вакцинированы представители командования ТОФ.

В настоящее время успешно проводится второй этап вакцинации, которую прошло уже более 2 тысяч тихоокеанцев, в том числе на Камчатке и на отдалённых постах в островной зоне.

В ближайшее время медики ТОФ планируют приступить к вакцинации членов семей военнослужащих.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице