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15.01.2021 (02:13)

Более двух тысяч тихоокеанцев поставили вакцину от коронавирусной инфекции

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) продолжаются мероприятия по вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции.

Сегодня вакцинацию препаратом Гам-КОВИД-Вак прошли очередные 90 военнослужащих Приморской флотилии разнородных сил. В первую очередь прививка сделана медицинским работникам, которые принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией и военнослужащим, несущим боевое дежурство. Также были вакцинированы представители командования ТОФ.

В настоящее время успешно проводится второй этап вакцинации, которую прошло уже более 2 тысяч тихоокеанцев, в том числе на Камчатке и на отдалённых постах в островной зоне.

В ближайшее время медики ТОФ планируют приступить к вакцинации членов семей военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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