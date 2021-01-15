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15.01.2021 (07:10)

В Амурском объединении ВВО состоялось комплексное занятие с инженерно-саперными подразделениями по постановке минных полей

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, состоялось комплексное занятие с инженерно-саперными подразделениями по ведению инженерной разведки и постановке минных полей.

Подразделения на штатной технике совершили марш на полигон, где специалисты провели инженерную разведку местности по обнаружению условных взрывоопасных предметов. Для этого использовались современные миноискатели, в том числе искатели  взрывных устройств «Коршун».

Для сдерживания основных сил условного противника саперы в условиях маскировки от «вражеских» разведывательных БЛА, выполнили задачи по постановке минного поля. Маскировку обеспечили приданные подразделения аэрозольного противодействия войск РХБЗ.

За несколько часов инженеры установили минное препятствие длиною около 2 километров. Мины были тщательно скрыты от глаз с использованием травы и снега.

Кроме того, на условно заминированном участке местности сапёры отработали задачи по обеспечению безопасных проходов личного состава мотострелкового подразделения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска
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