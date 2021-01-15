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15.01.2021 (06:40)

В Еврейской автономии снайперы ВВО совместно с расчетами БЛА уничтожили условного противника

Снайперы мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Еврейской автономной области, блокировали продвижение передовых сил условного противника.

В ходе тактико-специального занятия расчетом беспилотной авиации был выявлен передовой отряд условного противника и раскрыты пути его движения. Для блокирования его действий в лесистой местности было отправлено несколько снайперских пар.

Прибыв в указанный район, снайперы оборудовали скрытые огневые точки с использованием подручных средств и штатных средств маскировки. Дождавшись появления передового отряда условного противника,  огнем из винтовок СВД поразили живую силу условного противника. Занятие показало высокую эффективность совместного применения снайперов и расчетов БЛА.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) , Снайперы
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