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15.01.2021 (04:30)

На Тихоокеанском флоте в связи с ухудшением погодных условий введена повышенная штормовая готовность

Из-за существенного ухудшения погодных условий в Приморском крае, в местах дислокации сил Тихоокеанского флота на территории Владивостока и в акватории залива Петра Великого, в Татарском проливе и проливе Лаперуза, а также в южной и центральной части Курильских островов введен режим повышенной штормовой готовности. Отмечается понижение температуры воздуха, сильный ветер в порывах до 25 метров в секунду и выпадение осадков.

В связи с ухудшением погоды в пунктах базирования сил ТОФ приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.

В период ухудшения метеоусловий использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах возвращены в пункты постоянной дислокации. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Безопасность
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