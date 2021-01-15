15.01.2021 (06:00)

Более 500 целей уничтожили артиллеристы Приморской общевойсковой армии ВВО

В рамках «Единого дня огня», артиллерийские подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) поразили свыше 500 мишеней. Огневые задачи выполнялись на трех полигонах в Приморском и Хабаровском краях.

Военнослужащие поражали неподвижные цели из 120-мм минометов 2Б11, 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» и 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт» на расстояниях порядка 1000 метров. Стрельба велась прямой и полупрямой наводной по целям, имитирующим противотанковые орудия, самоходные артиллерийские орудия и оборонительные сооружения условного противника.

В этом году это первые стрельбы артиллеристов, к которым привлекалось более 900 военнослужащих.

Главными задачами проведения «Единого дня огня» являются совершенствование навыков офицеров в управлении огнем артиллерии и эффективном использовании средств разведки, а также повышение точности поражения целей личным составом при стрельбе из штатного вооружения и техники, днем и ночью.

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