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14.01.2021 (23:45)

Представители Главного командования ВМФ России поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны

Сегодня в г. Пушкине представители Главного командования ВМФ и Военного Учебно-Научного Центра ВМФ поздравили со 100-летним юбилеем  ветерана Великой Отечественной войны и Военно-Морского Флота капитана 1 ранга Джуржу Василия Павловича.  От имени Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Адмирала Николая Евменова Василию Павловичу был вручен памятный поздравительный адрес, в котором Главком ВМФ  отметил, что «жизненный путь длиною в эпоху, пройденный юбиляром, по праву служит примером для подрастающего молодого поколения Отечества, а такие его человеческие качества как трудолюбие, мудрость, неиссякаемая энергия и беззаветная преданность своей Родине, заслуживают самого глубокого уважения».

«Своей деятельностью Вы заслужили  истинную любовь, признательность и уважение коллег, товарищей и моряков Военно-Морского Флота», – сказано в тексте поздравления Главкома ВМФ России.

Курсанты Военно-морского политехнического института  под руководством заместителя начальника этого учебного заведения капитана 1 ранга Андрея Селиверстова прибыли поздравить ветерана к дому, где он проживает.  В честь ветерана, у подъезда дома был организован  праздничный концерт духового оркестра Военно-Морского Политехнического института, исполнившего оркестровые миниатюры, торжественные марши и песни военных лет.  Курсанты прошли перед ветераном торжественным маршем.

14 января 2021 года исполнилось 100 лет ветерану Великой отечественной войны капитану 1 ранга в отставке Джурже Василию Павловичу.

Василий Павлович один из последних ныне живущих участников Таллинского перехода 1941 года, участник обороны Ленинграда.

Судьба подарила ему уникальную возможность стать свидетелем и участником событий большого исторического пути, пройденного нашей страной.

В 1939 году приказом Наркома обороны СССР Василий Джуржа  был призван на срочную военную службу в состав РККФ на Балтийский флот и навсегда связал свою жизнь с морем.   Попав под обстрел авиации противника, транспорт «Балхаш», на котором  находился Василий Джуржа  , затонул и ему чудом удалось спастись.

Во время блокады Ленинграда, Василий Павлович прошел обучение в Ленинградском военно-морском политическом училище, по окончании которого был направлен для защиты Ораниенбаумского плацдарма.

Пройдя всю войну, Василий Павлович продолжил службу на Балтике, Камчатке, Сахалине.

С 1962 года Василий Павлович продолжил беззаветное служение Отечеству, на поприще обучения и воспитания курсантов Высшего военно-морского училища.  

В 1962 году закончил педагогический факультет Военно-политической академии в Москве. После чего 14 лет преподавал в Высшем военно-морском инженерном училище на должностях преподавателя, старшего преподавателя, заместителя начальника кафедры.

В 1974 году в звании капитана первого ранга ушёл в запас и продолжил преподавать в училище до 1994 года в должностях доцента, профессора кафедры. Уже на пенсии два года был директором Музея училища.

Василий Павлович – член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, автор 5 книг по истории России.

Награждён орденом «Отечественная война» 2 степени, двумя орденами «Красная Звезда», медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Уйдя на заслуженный отдых, Василий Павлович  всегда остается желанным гостем на всех торжественных мероприятиях, проводимых в Военно-морском политехническом институте. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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