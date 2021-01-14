14.01.2021 (23:35)

Операторы научных рот пополнят технополис «ЭРА»

Сегодня 80 военнослужащих по призыву было отправлено из Воронежа и подмосковного Красногорска для прохождения дальнейшей службы в научных ротах Военного инновационного технополиса «ЭРА». Молодые ученые из двух научных рот прибудут завтра в Анапу, где в ближайшее время приступят к исследованиям по перспективным научным направлениям, которые проводятся в технополисе.

Ранее операторы научной роты проходили службу в ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) и занимались прикладными научными исследованиями в области развития и применения Военно-воздушных сил. Их коллеги из красногорского подразделения, в свою очередь, решали проблемы автоматизации и информатизации космических систем и космических комплексов.

Перед убытием в Анапу для операторов научных рот состоялись торжественные митинги, на которых научные руководители сказали напутственные слова, вручены памятные медали, ценные подарки и грамоты. Уже завтра для них будет организована торжественная встреча в технополисе «ЭРА».

Также ожидается, что во торой декаде января в технополис прибудут еще 40 военнослужащих - операторов научной роты, дислоцированной в Сергиевом Посаде.

Таким образом, в 2021 году количество научных рот возрастет с пяти до восьми, а общее количество операторов увеличится с 200 до 320 человек.

Передислокация трех научных рот позволит обеспечить проведение разработок по перспективным направлениям исследований технополиса и повысит их эффективность.

Координацию деятельности Военного инновационного технополиса «ЭРА» осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

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