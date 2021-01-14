14.01.2021 (17:24)

Служба безопасности полетов авиации Вооруженных Сил России работает над повышением надежности беспилотной авиации

В Новом году специалисты Службы безопасности полетов авиации ВС РФ пройдут дополнительную подготовку по изучению особенностей конструкции и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В настоящее время в интересах повышения надежности функционирования БПЛА Службой безопасности полетов осуществляется совершенствование нормативной базы, регулирующей расследование авиационных происшествий с БПЛА.

Также осуществляется методическая помощь федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находится беспилотная авиация, в расследовании авиационных событий.

Кроме того, Службой спланирован ряд мероприятий, нацеленных на снижение уровня аварийности БПЛА.

Одна из основных задач, обозначенных Министром обороны на 2021 год – более широкое использование в боевой учебе роботизированных комплексов, беспилотных летательных аппаратов и автоматизированных систем управления.

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