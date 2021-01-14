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14.01.2021 (23:06)

В иркутском соединении 12-го Главного управления Минобороны России продолжается совершенствование инфраструктуры военного городка

В соединении 12-го Главного управления Минобороны России, дислоцированном в Иркутской области, продолжается благоустройство и совершенствование социально-бытовых условий военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала.

Для жителей гарнизона функционируют плавательный бассейн, спортивный зал, работают кафе, детские спортивные и музыкальные кружки, учреждения дошкольного и среднего образования, магазины с широким ассортиментом товаров.

В целях обеспечения военнослужащих по контракту служебным жильём на территории воинской части строятся новые дома.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Социальное развитие
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