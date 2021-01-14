14.01.2021 (22:50)

Отдельный трубопроводный батальон ЗВО в ходе тактико-специального учения подтвердил высокий уровень боевой готовности



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Отдельный трубопроводный батальон ЗВО в ходе тактико-специального учения подтвердил высокий уровень боевой готовности

Отдельный трубопроводный батальон Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Нижегородской области, в ходе тактико-специального учения организовал доставку воды и горюче-смазочных материалов в условиях контртеррористической деятельности.

Расчеты трубоукладочных машин ТУМ-150В протянули более 30 км трубопровода в условиях большого перепада высот, плотной лесопосадки и заболоченных участков местности.

Монтаж трубопроводной магистрали осуществлялся в условиях, максимально приближенных к боевым, в частности, приходилось отражать нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. Всего в сутки расчеты могут организовать прокладку более чем 10 километров трубопровода в автоматическом или ручном режиме.

Завершающим этапом учения стала непосредственно подача топлива по трубопроводу, предназначенному для перекачки горючего на большие дальности. Также с помощью трубопровода можно передавать как техническую, так и питьевую воду.

В учении была задействована штатная специальная техника: передвижная насосная станция ПНУ-75, машина стыковки труб МСТ-100, перекачивающая станция горючего ПСГ-160 и другая спецтехника, а для организации связи на трубопроводной магистрали — радиорелейные станции.

К мероприятию боевой подготовки привлекались свыше 150 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Справочно:

14 января в трубопроводных войсках России отмечается профессиональный праздник. Свою историю они ведут с 1952 года после формирования первого отдельного батальона перекачки горючего.

Трубопроводные войска России выполняют задачи по обеспечению непрерывной доставки горючего на значительные расстояния. Основное вооружение войск составляют сборно-разборные полевые магистральные трубопроводы, трубомонтажная техника, другие средства механизации работ, а также специальные автомобили и средства связи.

Разнообразные возможности войск не раз подтверждались в мирное время при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: тушении больших лесных пожаров и возгораний торфяников, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, землетрясения в Армении (1989 г.), обеспечивали питьевой водой из артезианской скважины мирное население в городе Старый Крым на юго-востоке республики в 2014 году.

Серьезной проверкой боеготовности трубопроводных войск стало их участие в боевых действиях на территории Афганистана, где были развернуты полевые магистральные трубопроводы общей протяженностью более 1,2 тыс. км, по которым было подано 5,4 млн тонн горючего, что составило 80% от общего объема подвоза. Также трубопроводные войска были задействованы в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

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