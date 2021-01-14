14.01.2021 (22:11)
В Подмосковье с артиллеристами танковой армии ЗВО провели тренировку на новейшем тренажере «Артерра»
В Московской области с командирами батарей реактивных систем залпового огня (РСЗО) Кантемировской дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) провели тренировку по стрельбе и управлению огнём на современном тренажёре «Артерра-ВТ-3D».
Военнослужащие совершенствовали навыки развертывания батарей в боевой порядок, наведения систем как с помощью вычислительных комплексов, так и без использования технических средств. Перед командирами стояла задача навести батареи РСЗО «Торнадо-Г», «Ураган» и уничтожить оборонительные позиции условного противника.
После выполнения упражнения на тренажере военнослужащие приступили к практическим действиям на полигоне Головеньки (Московская область) с применением боевой техники. Каждый офицер выполнил упражнения, командуя батареей, и получил индивидуальную оценку.
Всего в тренировке приняли участие более 100 военнослужащих, было задействоано свыше 30 единиц вооружения и военной техники Кантемировской дивизии танкового объединения ЗВО.
Справочно:
Новый компьютерный артиллерийский полигон представляет собой комплекс специального программного обеспечения и аппаратных средств, предназначенных для проведения занятий с артиллерийскими и ракетными подразделениями.
Учебно-тренировочное средство обеспечивает визуализацию трехмерной модели географического участка местности с характерными элементами ландшафтов и объектами инфраструктуры. Также на экранах отображаются огневые средства, объекты наблюдения и эффекты поражения целей в ходе ведения артиллерийского огня.