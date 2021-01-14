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14.01.2021 (21:23)

Храм Иоанна Воина на территории гвардейского салютного дивизиона ЗВО пополнили иконы восьми святых

В храм Иоанна Воина, расположенный на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО) имени маршала артиллерии Владимира Михалкина, поступили иконы восьми святых.

Образа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, Иоана Воина, Вячеслава Чешского, князя Владимира, святой Ольги, а также две иконы Дьяконские врата написаны матушкой из Сибири.

Храм на территории салютного дивизиона был возведен в 2017 году, в нём установлен иконостас и повешены колокола, при входе расположен поклонный крест. Площадь храма позволяет вместить до 40 прихожан.

В свободное от службы время верующие военнослужащие могут посещать храм, в котором проводятся таинства Крещения, совершаются молебны в православные праздники и памятные даты российского воинства.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Религия
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