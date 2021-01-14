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14.01.2021 (20:23)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по вождению автомобильной техники

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по вождению автомобильной техники.

К мероприятию привлекалось около 30 водителей ОГРВ ПРРМ, которые прослушали лекции об особенностях управления транспортным средством в условиях гололеда, заснеженности дорог и плохой видимости, после чего сдали зачеты на знание материальной части эксплуатируемой техники и особенностей управления ей в зимнее время.

В ходе практической тренировки по контраварийному вождению военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали действия по безопасному ускорению и торможению в сложных погодных условиях, технику маневрирования в условиях гололеда при преодолении участков дорог с крутыми подъемами и спусками, глубокой колеей, а также косогоров.

Занятие по вождению прошли на автодроме ОГРВ ПРРМ и носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье
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