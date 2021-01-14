14.01.2021 (20:23)
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по вождению автомобильной техники
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по вождению автомобильной техники.
К мероприятию привлекалось около 30 водителей ОГРВ ПРРМ, которые прослушали лекции об особенностях управления транспортным средством в условиях гололеда, заснеженности дорог и плохой видимости, после чего сдали зачеты на знание материальной части эксплуатируемой техники и особенностей управления ей в зимнее время.
В ходе практической тренировки по контраварийному вождению военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали действия по безопасному ускорению и торможению в сложных погодных условиях, технику маневрирования в условиях гололеда при преодолении участков дорог с крутыми подъемами и спусками, глубокой колеей, а также косогоров.
Занятие по вождению прошли на автодроме ОГРВ ПРРМ и носило плановый характер.