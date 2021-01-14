14.01.2021 (20:30)

Военнослужащие ЗВО в Курской области ежемесячно дезинфицируют машины скорой помощи до 1,3 тыс. раз

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) за месяц около 1,3 тыс. раз продезинфицировали машины скорой медицинской помощи в Курской области.

Военнослужащие бригады РХБ защиты ежемесячно проводят дезинфекцию на постах специальной обработки в шести медицинских учреждениях Курска, в том числе в госпитале для ветеранов войн и в родильном доме.

На постах расположена специальная техника — авторазливочные станции АРС-14 КМ и комплекты защиты ДКВ-1М и ДКВ. Специалисты РХБ защиты экипированы в защитные маски и респираторы Р-2, а для обработки используется специальный военный раствор ДТС-ГК, который безопасен для окружающих.

Всего с момента начала пандемии силами отдельной бригады РХБ защиты ЗВО было продезинфицировано более 520 объектов здравоохранения Курской области общей площадью до 2,3 млн кв. м., а также обработано около 7,5 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи.

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