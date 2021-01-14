14.01.2021 (20:16)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье стартовал конкурс среди снайперов

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стартовал конкурс на звание лучшей снайперской пары.

В рамках конкурса будет проведено четыре этапа: «Физическая подготовка», «Спортивное ориентирование», «Тактическая, разведывательная, инженерная подготовка и радиационная, химическая и биологическая защита», «Огневая подготовка».

В ходе первого этапа состязаний снайперские пары ОГРВ ПРРМ преодолевали специализированную полосу препятствий, которая включала в себя ров, «лабиринт-змейку», забор с наклонной доской, разрушенные мост и лестницу, стену с двумя проломами, подземный лаз и заграждение из колючей проволоки. В случае неправильного прохождения препятствий снайперским парам начисляли штрафное время к итоговому показателю.

Первый этап конкурса среди снайперских пар провели в военном городке ОГРВ ПРРМ.

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