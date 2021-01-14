14.01.2021 (19:45)

В Бологовское ракетное соединение поступила машина дистанционного разминирования МДР «Листва»

В Бологовское ракетное соединение (Тверская область) РВСН поступила машина дистанционного разминирования МДР «Листва».

Машина предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты.

Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, при этом выводятся из строя и блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв.

Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии. Мины и фугасы электроника «Листвы» способна обнаружить на дистанции до 100 метров.

Машина создавалась специально для Ракетных войск стратегического назначения и доказала свою эффективность в ходе командно-штабных учений с Новосибирским, Тагильским и Тейковским ракетными соединениями, оснащёнными ПГРК «Ярс».

Расчёты МДР «Листва» Тагильского ракетного соединения оснащаются новейшими комплектами разминирования. Костюмы обладают улучшенными защитными характеристиками по сравнению с предыдущими образцами, так как при их создании использовались особо прочные материалы.

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