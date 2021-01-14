Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.01.2021 (18:06)

Итоги деятельности Военного университета включены в ежегодный сборник Минобороны России «Армия в цифрах 2020»

В ежегодный сборник Минобороны России «Армия в цифрах 2020» включены некоторые результаты деятельности Военного университета.

В разделе, посвященном итогам деятельности органов военного управления, подчиненных заместителю Министра обороны Российской Федерации – начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, отмечено, что в Военном духовно-просветительском центре, входящем в штат Военного университета, впервые по программам дополнительного профессионального образования организована подготовка:

  • 180 специалистов военно-политической, психологической работы и помощников командиров воинских частей и соединений по работе с верующими военнослужащими;
  • 800 специалистов младшего медицинского персонала – сестер и братьев милосердия.

Первый выпуск из Военного духовно-просветительского центра уже состоялся. Двухмесячное повышение квалификации прошли 20 военных психологов и 19 военных священников.

В сборник «Армия в цифрах 2020» также включена информация о первом наборе девушек на военную специальность «Психологическая работа».

Справочно:

Военный университет осуществляет подготовку курсантов по семи направлениям: «Психология служебной деятельности», «Экономическая безопасность», «Перевод и переводоведение», «Военная журналистика», «Педагогика и психология девиантного поведения», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Дирижирование военным духовым оркестром».

Набор девушек в 2021 году планируется по трем специальностям: военные психологи, экономисты и переводчики.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Кафедра информационной безопасности Военной академии Генерального штаба ВС РФ отметила 20 лет со дня образования
Тренажер многофункционального истребителя Су-34 впервые поступил в учебный центр ВВС в Челябинске
Новобранцы Учебного центра НВВКУ приняли Военную присягу
Курсанты-иностранцы Дальневосточного ВОКУ из стран Африки осваивают катание на коньках и другие зимние виды спорта

Метки:
Военный университет , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false