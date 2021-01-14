14.01.2021 (18:06)

Итоги деятельности Военного университета включены в ежегодный сборник Минобороны России «Армия в цифрах 2020»

В ежегодный сборник Минобороны России «Армия в цифрах 2020» включены некоторые результаты деятельности Военного университета.

В разделе, посвященном итогам деятельности органов военного управления, подчиненных заместителю Министра обороны Российской Федерации – начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, отмечено, что в Военном духовно-просветительском центре, входящем в штат Военного университета, впервые по программам дополнительного профессионального образования организована подготовка:

180 специалистов военно-политической, психологической работы и помощников командиров воинских частей и соединений по работе с верующими военнослужащими;

800 специалистов младшего медицинского персонала – сестер и братьев милосердия.

Первый выпуск из Военного духовно-просветительского центра уже состоялся. Двухмесячное повышение квалификации прошли 20 военных психологов и 19 военных священников.

В сборник «Армия в цифрах 2020» также включена информация о первом наборе девушек на военную специальность «Психологическая работа».

Справочно:

Военный университет осуществляет подготовку курсантов по семи направлениям: «Психология служебной деятельности», «Экономическая безопасность», «Перевод и переводоведение», «Военная журналистика», «Педагогика и психология девиантного поведения», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Дирижирование военным духовым оркестром».

Набор девушек в 2021 году планируется по трем специальностям: военные психологи, экономисты и переводчики.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице