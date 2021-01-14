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14.01.2021 (17:35)

Летчики морской авиации Балтийского флота исполнили новогоднюю мечту подростка, пригласив его на полеты истребителей

В Калининградской области командование Балтийским флотом осуществило мечту одиннадцатилетнего мальчика Артема - воспитанника государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда», который хотел побывать на полетах морской авиации и посидеть в настоящем истребителе.

Стать летчиком - давняя мечта Артема, поэтому на этот Новый год он загадал побывать на военном аэродроме. Стремясь исполнить мечту ребенка, руководство центра «Надежда» обратились к командованию Балтийским флотом с просьбой о возможности побывать в гостях у летчиков-истребителей.

И вот мечта стала реальностью. На военном аэродроме Чкаловск, перед тем как подняться в кабину боевого Су-27 для Артема была устроена короткая презентация. Ему рассказали об экипировке современного летчика-истребителя, показали различные варианты летного снаряжения и костюмов, дали примерить шлем летчика, который вылетает на перехват и сопровождение воздушных целей.

Затем Артем поднялся в кабину самолета по специальной лестнице и получил возможность занять место летчика Су-27. О боевой машине мальчику рассказал командир истребительного полка морской авиации Балтийского флота полковник Алексей Малафеев. Артем на несколько минут представил себя военным летчиком. Прозвучала команда на закрытие фонаря кабины. В эти же мгновения прямо перед ним выруливали и взлетали истребители Су-27.

После этого Артема познакомили с аэродромной техникой и прокатили на пожарной машине, из которой он через громкоговорители поблагодарил морских летчиков Балтийского флота, сказав: «Спасибо за новогодний подарок!».

Экскурсия по морозному аэродрому завершилась чаепитием с командованием авиаполком, где Артему вручили множество подарков и памятные фотографии истребителей Су-27 во время полетов над Балтийским морем.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Западный военный округ , Балтийское дерби
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